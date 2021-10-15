DHKP-C'ye büyük operasyon! 16 ilde 54 kişi gözaltına alındı - Haberler
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DHKP-C'ye büyük operasyon! 16 ilde 54 kişi gözaltına alındı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
DHKP-C'ye büyük operasyon! 16 ilde 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C'ye yönelik operasyonda 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 54'ünün yakalandığı belirtildi.

Dhkp-c'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bugün MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 16 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

54'Ü GÖZALTINDA

Şahıslardan 54'ünün yakalandığı belirtildi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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