DHKP-C'ye büyük operasyon! 16 ilde 54 kişi gözaltına alındı

Dhkp-c'ye yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bugün MİT, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışması ile İstanbul içi 25 ilçede ve Türkiye geneli 16 farklı şehirde toplam 126 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

54'Ü GÖZALTINDA

Şahıslardan 54'ünün yakalandığı belirtildi.

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