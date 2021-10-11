Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kırsal mahallelerdeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Avlağa Mezrasında taziye yerinin yapımını tamamlayan ekiplerin Ayşepınar, Çayırözü, Soysallı, Millidere ve Tombak mahallelerindeki parke çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kale ve Kabaklı mahallelerine monte edilecek fitness aletleri için zemin çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra Ayvazhacı Mahallesindeki park ve halı saha yapım çalışmaları, Sindelhöyük Mahallesinde bordür çalışması, Öksüt Mahallesinde hafriyat temizliği ve Yaylacık Mahallesinde taziye yapılacak yerin zemin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Kırsal mahallelerin ihtiyacı olan hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ekip ve ekipman desteğiyle her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

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