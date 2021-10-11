Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kırsal mahallelerdeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle kırsal mahallelerdeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Avlağa Mezrasında taziye yerinin yapımını tamamlayan ekiplerin Ayşepınar, Çayırözü, Soysallı, Millidere ve Tombak mahallelerindeki parke çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kale ve Kabaklı mahallelerine monte edilecek fitness aletleri için zemin çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra Ayvazhacı Mahallesindeki park ve halı saha yapım çalışmaları, Sindelhöyük Mahallesinde bordür çalışması, Öksüt Mahallesinde hafriyat temizliği ve Yaylacık Mahallesinde taziye yapılacak yerin zemin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Kırsal mahallelerin ihtiyacı olan hizmetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Ekip ve ekipman desteğiyle her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyor, ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Sergen Yalçın
Magazin Burak Sergen Gülşen Kubilay Aka Pınar Deniz
Spor Ferdi Kadıoğlu Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Develi'de kırsal mahallelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:40:03. #1.12#