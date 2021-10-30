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Dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Payas ilçesinde dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'ın Payas ilçesinde dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Kozludere Mahallesinde dün akşam 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki Mustafa Çetin, 31 LK 026 plakalı motosikleti ile seyir halindeki ilerlerken kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada Çetin ağır yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı sürücü, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY

Dereye düşen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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