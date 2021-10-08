Depreme dayanıksız çıkan 'FETÖ' okulu yıkılıyor - Haberler
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Depreme dayanıksız çıkan "FETÖ" okulu yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Depreme dayanıksız çıkan "FETÖ" okulu yıkılıyor Devlet el koyup İmam Hatip Lisesi hizmete açtı ancak bina çürük çıktı Metruk hale gelen bina yağmalandı, madde bağımlılarının yuvası haline geldi 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Demirköprü mevkiinde FETÖ tarafından yaptırılan...

Depreme dayanıksız çıkan "FETÖ" okulu yıkılıyor

Devlet el koyup İmam Hatip Lisesi hizmete açtı ancak bina çürük çıktı

Metruk hale gelen bina yağmalandı, madde bağımlılarının yuvası haline geldi

ISPARTA - 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Demirköprü mevkiinde FETÖ tarafından yaptırılan ve devlet tarafından el konulup İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet veren bina, depreme dayanıksız çıktı. Tahliyeden sonra atıl halde kalan binanın takipçisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu mülkiyeti Vakıflar bölge müdürlüğünde olan okul için talimat vererek kısa zamanda yıkılıp yerine yeni okul binasını yapılmasını istedi.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine kadar ilköğretim ve lise binası olarak hizmet veren okul binası, hain darbe girişiminin ardından devlet tarafından el konulduktan sonra, o tarihten itibaren Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu ismi ile eğitimine devam etti. Ancak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı incelemeler sonucu bina depreme dayanıksız çıktı.

Raporun ardından öğrenciler merkezdeki imam hatip ortaokuluna tahliye edildi. Ancak boş bina kötü alışkınlıkların merkezi haline geldi.

Bina dışındaki ve içerisindeki tüm yapılara zarar verildi tüm camları kırıldı. Okul binası adeta savaş alanına döndü. Ortaya çıkan tablo İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Kapısı açık vaziyette bulunduğu için kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kullanılan binadan mahalle sakinleride nahpatsızlıklarını dile getirdi.Binanın takipçisi olduğunu belirten Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu en kısa zamanda yıkılacağını belirtti.

Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor

Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor

Depreme dayanıksız çıkan FETÖ okulu yıkılıyor

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Depreme dayanıksız çıkan
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Depreme dayanıksız çıkan 'FETÖ' okulu yıkılıyor - Haberler
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