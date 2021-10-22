Denizli, sağlıkçılara ithafen yapılan heykelleri tartışıyor (2)

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE

Denizli'de, Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği 'Sağlık Parkı'ndaki heykellerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan personel tarafından inşa edildiği belirtildi. Heykellerin hurda malzemeler, demir ile sac kullanılarak yapıldığı ve belediye görevlileri tarafından parka yerleştirildiği kaydedildi. Heykellerin sosyal medyada gündem olmasının ardından parka gelenler, inceleyip fotoğraflarını çekti. Bazıları, heykelleri mimari yapısı nedeniyle eleştirirken, bazıları da beğenilerini dile getirdi.

Mahallede yaşayanlardan Gökhan Palaz ise "Heykeller bu parka yakışmamış. Çocukların rüyasına bile girebilir. Doktorlar bu şekilde yansıtılmamalı" dedi.

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,