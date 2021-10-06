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Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Haydan Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, Bilal Aslan yönetimindeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri
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