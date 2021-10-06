Denizli'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde çöp kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Haydan Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta, İzzet Özdemir idaresindeki 64 AAU 679 plakalı minibüs, Bilal Aslan yönetimindeki 20 L 5038 plakalı çöp kamyonuyla çarpıştı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri