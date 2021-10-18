Denizli'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın tedavisine başlandı.

Hayriye Mahallesi'ndeki dağlık alana mantar toplamak için çıkanlar, bir ağacın dibinde bitkin ve yaralı halde vaşak gördü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Bacağından yaralandığı belirlenen vaşak, tedavi edilmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada veterinerler tarafından beslenen vaşağın Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edileceği belirtildi.