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Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i tutuklandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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