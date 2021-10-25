Denizli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü orman ekibi buldu - Haberler
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Denizli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü orman ekibi buldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü orman ekibi buldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir yaylada kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, Orman Bölge Müdürlüğü ekibince drone yardımıyla bulundu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir yaylada kaybolan küçükbaş hayvan sürüsü, Orman Bölge Müdürlüğü ekibince drone yardımıyla bulundu.

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, Elmalı Yaylası'ndaki 30 küçükbaş hayvanını kaybetmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen orman ekibi, jandarmayla birlikte bölgede arama ve tarama çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren ve drone kullanılan çalışmaların sonunda, sürünün yaylaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kepir İnekbaşı mevkisinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, sürüyü sahibine teslim etti.

Denizli'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü orman ekibi buldu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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