Denizli'de kaybolan alzaymır hastası drone kullanılarak bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde alzaymır hastası 74 yaşındaki kişi, drone kullanılarak yapılan arama çalışmalarıyla bulundu.

Elmalı Mahallesi Kepir Çakalkırığı mevkisindeki evinden sabah saatlerinde çıkan Muharrem Türk'ün geri dönmemesi üzerine yakınları bölgede arama yaptı.

Türk'e ulaşılamaması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen kişi için jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de drone ile katıldığı aramada, Türk'ün yeri havadan belirlendi.

Evine uzak mesafede ormanlık alanda bulunan Türk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.