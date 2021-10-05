Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu - Haberler
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Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı 59 yaşındaki kadın dağlık alanda bulundu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, ailesinin iki gün önce kayıp başvurusu yaptığı 59 yaşındaki kadın dağlık alanda bulundu.

Pazar günü, Avdan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Havva Torga'nın bulunması için İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ve vatandaşlar arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarında havadan drone ve jandarmanın arama köpekleri "Cingöz" ile "Ortoz" da kullanıldı.

Mahalleden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulunan Havva Torga, sağlık ekibi tarafından Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Torga'nın, yönünü bulmakta güçlük çektiğini, geceyi de dağda geçirdiğini söylediği öğrenildi.

Denizli'de iki gündür aranan kadın ormanda bulundu

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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