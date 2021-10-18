Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı - Haberler
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Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Denizli'de FETÖ operasyonuna 8 gözaltı

DENİZLİ'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 8 kişi saklandıkları hücre evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda, dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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