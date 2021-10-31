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Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Aykut Kabak (23) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Emrah Bilginer (22) de ağır yaralandı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Aykut Kabak (23) hayatını kaybetti, arkasındaki arkadaşı Emrah Bilginer (22) de ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Meteoroloji Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam ilçesinde şehir içi minibüs şoförü olan Aykut Kabak'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kabak ile arkasındaki arkadaşı Emrah Bilginer (22) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabak, burada hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Bilginer'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Denizli
Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Son Dakika Haberleri
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