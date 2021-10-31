Denizli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Meteoroloji Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam ilçesinde şehir içi minibüs şoförü olan Aykut Kabak'ın kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kabak ile arkasındaki arkadaşı Emrah Bilginer (22) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabak, burada hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Bilginer'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.