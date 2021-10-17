Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği defile ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, giyilebilir cam eserlerin sergilendiği defile ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Ekim'de kapılarını açan 6. Uluslararası Cam Bienali, renkli görüntülere sahne oldu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin ev sahipliğini yaptığı bienalde, çok sayıda sanatçı cam ve ateşi buluşturarak performanslarını sergiledi. Ziyaretçiler için her gün farklı sanatçıların canlı cam gösterileri sahnelenirken, cam temalı konferanslar ve söyleşiler de yapıldı. Bienal kapsamında düzenlenen Giyilebilir Cam Defilesi de yoğun ilgi çekti. Yaklaşık 40 sanatçı tarafından üretilen camdan elbiseler, mankenlerin üzerinde podyuma çıktı. Sanatkarların el emeği aksesuarlarıyla süslediği kıyafetler de, ziyaretçilerden yoğun alkış aldı.

'SANATÇILARIMIZIN SUNUMU MUHTEŞEMDİ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, defilenin ardından yaptığı konuşmada cam sanatçılarının çok güzel bir geceye imza attığını belirterek, Sanatçılarımızın sunumu muhteşemdi. Her biri bir birinden güzeldi. Cama renk, şekil, emek vermişler anlam katmışlar. Çok güzel bir defile oldu. Her sanatçımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Herkes sanatçı olamaz. Ciddi bir emek ve çaba gerektirir. 6'ncı Uluslararası Cam Bienali'miz yine dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızın ilgisinden de çok memnunuz. Sanat ve kültür Denizli ile iç içe olmaya devam edecek dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR DEFİLE OLDU'

Cam sanatçısı Ömür Duruerk ise Bütün sanatçılar adına bize bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyorum. Hiç birimiz profesyonel manken değiliz ama profesyonel cam sanatçısıyız. İki ay boyunca yoğun bir şekilde bu organizasyona hazırlandık. Çok güzel bir defile oldu. Tekrarını yapmayı da çok isteriz diye konuştu.

Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti

Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti

Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti

Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Okan Bayülgen Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de camdan kıyafetlerin sergilendiği defile ilgi çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:46:48. #1.17#