Son dakika haberleri | Denizli'de 400 polisle onlarca noktada Narko Alan Operasyonu
Son dakika haberleri... Denizli'de 400 polisle onlarca noktada Narko Alan Operasyonu Denizli'nin farklı noktalarından 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi.
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 400 polisle onlarca noktada Narko Alan Operasyonu
DENİZLİ - Denizli'nin farklı noktalarından 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi. Narko timleri ve "narkotik madde arama köpeklerinin katılımıyla belirli noktalar kapatılarak araç ve şahıslar tek tek incelendi.
Denizli İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 400 polisin katılımıyla 'Narko Alan Operasyonu' düzenlendi. Onlarca noktada başlayan operasyon kapsamında uygulama noktalarında durdurulan araç ve şahıslar tek tek incelendi. Narkotik madde arama köpeği İsko, şüpheli araçlarda narkotik madde aradı.