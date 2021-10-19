Dargeçit'te yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor

DARGEÇİT, MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Dargeçit Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, "yolu asfaltlanmayan mahalle kalmasın" hedefiyle başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Kaymakam Ömer Özbay ve Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmanlı Mahallesinde tamamlanan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, taleplerini dinleyen Aksoy, tüm gayretlerinin vatandaşlarının memnuniyetini sağlamak olduğunu belirtti.

Aksoy, "Her türlü sıkıntınızı can kulağıyla dinlemeye teknik ekibimizle hazırız. Harmanlı Mahallemizde tamamlanan asfalt çalışmalarının halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.