Cyberpunk 2077'dan yeni bir ertelenme kararı daha geldi

CD projekt, güncellenmiş bir yol haritasında, ücretsiz DLC ve yeni nesil konsol güncellemeleri de dahil olmak üzere daha fazla güncellemenin 2022'ye kadar gelmeyeceğini açıkladı. Yılın geri kalanı için artık Cyberpunk 2077'de güncelleme olmayacak.

CD Projekt, 28 Ekim'de güncellenmiş bir yol haritası yayınladı. Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 için daha önce duyurulan yeni nesil güncelleme gecikmesi ile birlikte yeni yol haritası 2021'i Eylül ayında yayınlanan Patch 1.31 ile sona erdiriyor.

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Cyberpunk 2077 yol haritası, ilk ortaya çıktığından bu yana birkaç değişikliğe uğradı ve ücretsiz DLC planları ve 2022'nin ikinci yarısı için planlanan yeni nesil konsol güncellemesi gecikti. Ancak Cyberpunk 2077, özellikle konsollarda çok sayıda engelle karşılaştı ve birçoğu konsol performansının PC'de elde edilen performansla karşılaştırılamayacağı konusunda hemfikir.

Yenilenen yol haritasının nedeni hakkında spekülasyon yapmamak zor, ancak Cyberpunk 2077'nin en azından konsollarda oyuncuların ve geliştiricilerin başarmayı umduğu seviyede olmadığı açık. Yamalar, ücretsiz DLC ve yeni nesil güncelleme yayınlandığında birçok hata ile karşılaşılabilecek.

CYBERPUNK 2077 YENİ YOL HARİTASI

CYBERPUNK 2077 ESKİ YOL HARİTASI





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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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