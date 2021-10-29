Cumhuriyetimizin 98. Yıl Dönümü Dolayısıyla Vali Coşkun Tebrikleri Kabul Etti

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Cumhuriyetimizin 98. Yıl Dönümü Dolayısıyla Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Tebrikleri Kabul Etti. Valilik Makamındaki Tebriklerin Kabulü Törenine; Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı'nın Yanı Sıra Kamu Kurum ve Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti Mensupları ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Katıldı.

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