CUMHURİYET'İN 98'İNCİ YILINA ÖZEL ŞEVVAL SAM KONSERİ

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Şevval Sam'ın konseriyle taçlandırdı. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını bu kez Cumhuriyet'in 98'inci yılı için söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Küçükçekmece'de özgürlük yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün son durağı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi oldu. Yürüyüşe katılanlar Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile salona geldi. Açılış konuşmaları, halk oyunları gösterilerinin ardından Cumhuriyet coşkusu Şevval Sam konseriyle taçlandı.

Sam, sevilen şarkılarını Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel salonu dolduran binlerce kişi için söyledi.

ÇEBİ: EN KIYMETLİ, EN DEĞERLİ BAYRAM

29 Ekim coşkusunu yoğun bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 'Bu bayram ülkemizin en kıymetli, en değerli bayramlarından biri. Bu vatan emperyalist işgallerden kurtuluşunu ve Cumhuriyet'in ilanının bayramıdır. Bize bu bayramı kutlama fırsatını veren, bu ülkenin Cumhuriyetini bizlere emanet ve hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Şerefli gazilerimize de selam gönderiyorum' dedi.

'DÜNYA DÖNDÜKÇE CUMHURİYET YAŞAYACAK'

Çok önemli bir bayramı kutladıklarını hatırlatan Çebi, 'Bunun için sabahtan beri ayaktayız. Çocuklarımızla, öğrencilerimizle, yürüyüşümüzle, görmüş olduğunuz salonun buraya gelip bu bayramı kutlaması çok onur ve gurur verici. Bu ülkenin insanları Cumhuriyetimizi çok seviyor. Bu ülkenin insanları bu Cumhuriyeti bize hediye eden Atatürk'ü çok seviyor. Bu ülkenin insanları, o bayrağı çok seviyor. Sonuna kadar Cumhuriyet'i yaşatacağız, dünya döndükçe yaşayacak. Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum' diye konuştu.

SAM: MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

'Cumhuriyetimizin 98'inci doğum günü kutlu olsun' diyerek sahneden seyirciye seslenen Şevval Sam, 'Sonsuza dek yaşasın Cumhuriyetimiz. O kadar güzel, benim için o kadar muhteşem bir akşam ki. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bu güzelliği yaşayabilecek miydik' Ben hayatta en sevdiğim işi yapabilecek miydim? Sizlerle beraber sevgi alışverişimiz olabilecek miydi? Hayatımızı, varlığımızı iyileştiren müzik, sanat olabilecek miydi? Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya çok şey borçluyuz. Bu yüzden Cumhuriyetimiz için her jenerasyon sorumluluk üstlenecek ve sonsuza dek sahip çıkacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun? ifadelerini kullandı.