Cumhuriyet için Mardin'den yapılan çağrı ses buldu: 7 renk, 7 yürek oldu
MARDİNLİLER Derneği'nin (Mardin-Der) çağrısı üzerine 81 ildeki sivil toplum kuruluş temsilcileri Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünü yöresel yiyecek ve müzik ve kültürlerini bir araya getirerek birlikte kutladı.
MARDİN (DHA) - MARDİNLİLER Derneği'nin (Mardin-Der) çağrısı üzerine 81 ildeki sivil toplum kuruluş temsilcileri Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünü yöresel yiyecek ve müzik ve kültürlerini bir araya getirerek birlikte kutladı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Mardinliler Birlik Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin çağrısı üzerine Türkiye'deki 81 ildeki sivil toplum kuruluş temsilcisi olumlu yanıt verirken, '7 renk, 7 yürek platformu' oluşturularak, Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıldönümü için ortak kutlama yapıldı. Mecidiyeköy'deki bir AVM'de düzenlenen kutlamaya katılan kuruluşlar yörelerinden getirdikleri ürün ve yiyecekleri davetlilere ikram etti. Mardin'in acı kahvesinden, Giresun'un Görele İlçesi'ndeki dondurmaya, Balkan yemeklerinden Şanlıurfa'nın çiğköftesine, Erzincan'ın armutundan, Malatya'nın kayısısına kadar birçok yiyecek davetlilerin beğenisine sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Cumhuriyet Marşı bir ağızdan söyledi. Mardinli türkücü Murat Kurşun'un da katıldığı gecede Karadeniz'den horon, Ege'den Zeybek başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yörelerinden halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Avcılar Rumeli Balkan Kadınlar Derneği'nin halk oyunları ekibi de Balkan oyunlarını sergiledi. Mardin-Der Başkanı Nedim Kaya, yaptıkları çağrıya Türkiye'deki bütün renklerin ses verdiğini, dil, din, kültür farkı gözetmeden Cumhuriyet'i oluşturan Türk halkının bir araya gelerek kültürlerini birlikte yansıtarak bayramlarını birlikte coşku ile kutladıklarını söyledi. Konuklara 7 ayrı dilden 'Hoşgeldiniz' denilirken, etkinlikte Şanlıurfa'nın 'Sıra gecesi' de canlandırıldı.Avcılar Rumeli Balkan Kadınlar Derneği Başkanı Gülten Yarbasan da, böyle bir anlamlı kutlamaya katılmaktan çok mutlu olduklarını belirtti.