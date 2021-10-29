Cumhuriyet için Mardin'den yapılan çağrı ses buldu: 7 renk, 7 yürek oldu

MARDİN (DHA) - MARDİNLİLER Derneği'nin (Mardin-Der) çağrısı üzerine 81 ildeki sivil toplum kuruluş temsilcileri Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünü yöresel yiyecek ve müzik ve kültürlerini bir araya getirerek birlikte kutladı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Mardinliler Birlik Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin çağrısı üzerine Türkiye'deki 81 ildeki sivil toplum kuruluş temsilcisi olumlu yanıt verirken, '7 renk, 7 yürek platformu' oluşturularak, Cumhuriyet'in 98'inci kuruluş yıldönümü için ortak kutlama yapıldı. Mecidiyeköy'deki bir AVM'de düzenlenen kutlamaya katılan kuruluşlar yörelerinden getirdikleri ürün ve yiyecekleri davetlilere ikram etti. Mardin'in acı kahvesinden, Giresun'un Görele İlçesi'ndeki dondurmaya, Balkan yemeklerinden Şanlıurfa'nın çiğköftesine, Erzincan'ın armutundan, Malatya'nın kayısısına kadar birçok yiyecek davetlilerin beğenisine sunuldu.