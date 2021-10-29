Cumhuriyet Bayramı Washington Büyükelçiliğinde kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhuriyet Bayramı Washington Büyükelçiliğinde kutlandı

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Bayramı Washington Büyükelçiliğinde kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, ABD'de Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, ABD'de Washington Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleştirilen etkinliğe, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişi alındı.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve ABD milli marşının okunmasıyla başladı.

Davetin ilerleyen dakikalarında Büyükelçi Mercan ve eşi İnci Mercan, davetlilerle birlikte Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısını söyledi. Sonrasında Türk subayları Zeybek oynadı.

Konuklara Türk yemekleri ve Türk kahvesi ikram edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği gün içinde de yabancı misyon temsilcilerine ve yerel yetkililere yönelik bir resepsiyona ev sahipliği yapmıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti

 MSB'den 'F-35' açıklaması

MSB'den 'F-35' açıklaması

 Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki 'bomba tehdidi' nedeniyle Washington polisi alarma geçti

Son dakika haber! ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title