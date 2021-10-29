Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi
Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.
AYDIN (AA) - Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Aydın Valiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.
Kentteki bir otelde düzenlenen organizasyonda Vali Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, konukları kapıda karşıladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Canlı müzik eşliğinde süren resepsiyonda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Türk Sanat Müziği'nden eserler çalındı.
Program güne özel yapılan pastanın kesiminin ardından sona erdi.
Resepsiyona AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Süleyman Bülbül,
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.