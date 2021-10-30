Cumhuriyet Bayramı için Kazdağları'nın 1029 rakımlı tepesinde bulutların içinde bayrak açtılar - Haberler
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Cumhuriyet Bayramı için Kazdağları'nın 1029 rakımlı tepesinde bulutların içinde bayrak açtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Cumhuriyet Bayramı için Kazdağları'nın 1029 rakımlı tepesinde bulutların içinde bayrak açtılar

Cumhuriyet Bayramı tüm yurt genelinde çeşitli tören ve etkinlikler ile kutlanırken, Kazdağları'nda bir grup off roadçu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1029 rakımlı Tavşan Oynağı zirvesinde bulutlar içinde Türk Bayrağı açtılar.

Cumhuriyet Bayramı tüm yurt genelinde çeşitli tören ve etkinlikler ile kutlanırken, Kazdağları'nda bir grup off roadçu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 1029 rakımlı Tavşan Oynağı zirvesinde bulutlar içinde Türk Bayrağı açtılar.

Etkinliğe katılan arazi araçları Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesinde buluşarak Akçakoyun köyü üzerinden Kazdağları'na çıkan arazi araçları Tavşan Oynağı zirvesine yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yaptı. Daha sonra katılımcılar zirvede bulunan yangın gözetleme kulesine çıkarak marşlar eşliğinde Türk Bayrağını astılar. Off Road ekipleri daha sonra konaklamak için Kazdağları'nın Dalak Suyu mevkiine geçtiler. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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