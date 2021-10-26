Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması Askeri geçit töreni detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
Milli marşların okunması
Tören kıtasının selamlanması
Askeri geçit töreni detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.