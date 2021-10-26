Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni

AA - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması Milli marşların okunması Tören kıtasının selamlanması Askeri geçit töreni detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

Milli marşların okunması

Tören kıtasının selamlanması

Askeri geçit töreni detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da - Resmi karşılama töreni
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