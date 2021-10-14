Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Suriye'deki terör unsurlarına yönelik dev bir harekat yapılabileceği sinyali terör örgütü PKK'da paniğe neden oldu. İşgali altındaki tüm bölgelerde alarm durumuna geçen ve Ayn İsa'daki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başlayan örgüt, 20 evi de askeri nokta haline getirdi. Alarm durumuna geçen PKK terör örgütü, çoğunluğu Arap olan gençleri de zorla silah altına altı.

Münbiç, Tel Rıfat, Tel Halaf ve Ayn İsa'yı kapsaması beklenen askeri müdahale öncesi Kandil, bölgeye terörist yığmaya başladı. Ayn İsa'da sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başlayan terör örgütü, 20 evi askeri nokta haline getirdi. Pkk'lılar bu şekilde hava harekatını önlemeyi planlıyor.

Ankara'nın kararlı mesajları ve sahadaki askeri hareketlilik Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi korkuttu. Örgüt, işgali altındaki tüm bölgelerde alarm durumuna geçti. Barış Pınarı bölgesine yakın ön cephedekilere Kuzey Irak'taki Kandil'den takviye yollandı. Bu elebaşlarının bölgedeki diğer teröristlere sözde komuta edeceği belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre özellikle çoğunluğu Arap olan gençler zorla silah altına alındı. Bu gençlerin tünel kazma ve mayın/EYP döşeme gibi işlerde çalıştırıldığı belirtildi. Kaçmaya çalışan gençlerin de keskin nişancılar tarafından vurulduğu aktarıldı. Muhtemel harekât bölgelerinden birisi olan Ayn İsa'da örgüt elebaşları kendi ailelerini başka yerlere göndermeye başladı.

Örgüt olası hava ve topçu atışları sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için de harekete geçti. Birçok askeri nokta mahalle aralarına taşındı. 20'ye yakın ev zorla boşaltılarak, karargâh haline getirildi. Münbiç ve Tel Rıfat'a a da takviye güçler gönderildiği dile getirildi.

Bu arada rejim ve İran destekli milislerin İdlib'e yönelik saldırı planı da netleşmeye başladı. İran destekli Bakır Tugayı Komutanı Hac Halid, İdlib'te her an savaşın başlayabileceğini söyledi. Halid, "Savunmada kalmamamız gerekiyor. Sahadaki tüm olasılıklar için Rus tarafı ile koordinasyon halindeyiz. Esed güçleri de takviye büyük birliklerini İdlib bölgesine gönderdi." ifadelerini kullandı.

Hac Halit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esed yönetiminden üst düzey bir yetkili, önümüzdeki günlerde İdlib şehrine yönelik beklenen bir askeri harekatın ön hazırlıklarını yaptıklarını iletti. İlk etap güney İdlib'den başlayacak ve Cebel ez Zaviye kontrol altına alınacak. Şimdi, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki muhalefet tehlikesini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz."

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hammud da hem İdlib'te hem de PKK bölgelerindeki hareketliliği doğruladı. Yeni Şafak'ın haberine göre harekat için hazır olduklarını dile getiren Hammud şunları kaydetti:

"Ülkenin kuzeybatısındaki yoğun nüfuslu muhalefet kontrolündeki bölgede dört milyondan fazla insan yaşıyor. Bunların arasında yarım milyonu, Rusya'nın saldırılarını ardından Türkiye sınırındaki kamplarda yaşamak zorunda kaldı. Suriye'nin kuzeybatısında rejimin ve Rusların gerçekleştirdiği hava saldırı ile Halep kırsalında SDG milislerinin gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uyum var. Bölgede sivilleri hedef alan saldırıların sayısı her geçen gün artıyor. Türk ordusuyla koordineli olarak bölgenin güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm hazırlıklar devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü panikletti! Korkunç planı devreye soktular - Haberler
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