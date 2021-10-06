28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı - Haberler
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28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü toplantısında "Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık" diyerek Meral Akşener'in 28 Şubat kararlarıyla ilgili 32. Gün'e verdiği röportajı izletmişti. Buna karşılık olarak Akşener ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 2001'de AK Parti Kurucu Üyeliği, 2015'te Başbakan Yardımcılığı, 2020'de ise Cumhur İttifakı'na katılmayı teklif ettiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine geçmesinin ardından Ak Parti'nin bugünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanı olduğu dönemde 28 Şubat kararlarıyla ilgili 32. Gün'e verdiği röportajı izleterek "Bu hanımefendinin '28 Şubat kararlarına ben imza attım, uygulanması gerektiğine inanıyorum' sözünü unutmadık. İnsanda ilke ve omurga olmayınca her devirde ne söylemesi gerekiyorsa onu saçmaktan geri kalmaz. Bize saldıran herkes gibi bunların da gerisi envai çeşit rezilliklerle doludur" dedi.

Söz konusu 32. Gün röportajında ise Akşener, "Milli Güvenlik Kurulu kararlarına imza atanlardan biri de bendim ve uygulanacak. Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Başka çaresi yok, uygulanacak. İçişleri Bakanı olarak benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. MGK'nın kararlarının uygulanması gerekir, ben uygulayacağım" ifadelerini kullanıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından Davutoğlu ile ortak açıklamada bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 28 Şubat çıkışına yanıt verdi.

28 Şubat kararlarında eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın da imzası olduğunu hatırlatan Meral Akşener, "Eğer 28 Şubat üzerinden, ellerinde başka bir şey olmadığı için bir yürüme söz konusu olursa Sayın Erdoğan'a çok üzülürüm. Çünkü aynı Sayın Erdoğan, 2001'de partisinin kuruluşuna beni davet etti. 2015'te bana Başbakan Yardımcılığı teklif etti. Aynı Sayın Erdoğan, 2020'de ne kadar milli ve yerli olduğumu ifade edip 'Buyrun beraber bir berber dükkanı kuralım' dedi. Ben bunların tamamını reddettim" dedi.

28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
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Haber: 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı - Haberler
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