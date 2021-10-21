Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı Açıklaması
AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesinden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri