Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları La Palma Adası'ndaki riskleri artırıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları La Palma Adası'ndaki riskleri artırıyor

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları La Palma Adası'ndaki riskleri artırıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar bölgedeki riskleri artırdı.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda, 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar bölgedeki riskleri artırdı.

Cumbre Vieja Yanardağı'nın kuzey ağızlarından birinde meydana gelen kırılma lav akışını daha da hızlandırarak, denize doğru ikinci lav yolu oluşmasına neden oldu.

Kanarya Adaları Volkanoloj Enstitüsü, net hesaplama yapılmasa da yanardağın bu zamana kadar 39,6 ila 60 milyon metreküp arasında lav püskürttüğünü açıkladı.

Lavlar 28 Eylül'den itibaren denize akmaya başladığı için kontrolün sağlanması daha kolay olsa da mevcut durumda 1,5 kilometre genişlikte 525 hektarlık alan lavlarla kaplandı.

Atlas Okyanusu üzerinde olan La Palma Adası'nda yanardağdan çıkan lavlar denizde 500 metreden fazla ilerleyerek, oluşturduğu platformla 34 hektarlık alanı doldurdu.

Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama bölümünün teknik müdürü Miguel Angel Morcuende, kadastro kayıtlarına göre, lavların 726 binayı yok ettiğini duyurdu.

Morcuende, lavların bölgedeki 70'i muz bahçeleri, 33'ü üzüm bağları, 8'i avokado bahçeleri ve geri kalanı diğer ürünler olmak üzere toplam 132 hektarlık tarım alanını etkilediğini ifade etti.

Avrupa Uzay Ajansı'nın yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre ise lavların 1186 binayı yıktığı, 95'i için de risk oluşturduğu bildirilmişti.

Yanardağ çevresinde 6 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, merkezi hükümetin ve Kanarya Adaları özerk yönetiminin yardımları devam ediyor.

Uzmanlar lav akışlarında ikinci yolun da denize ulaşmasıyla adadaki hava kirliliği riskinin artacağı yönünde uyardı.

La Palma'da en son 50 yıl önce görülen yanardağ patlamasının o dönem bölgeye verdiği zararın şimdiden üzerine çıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Günlük ortalama 20 depremin olduğu adada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın daha uzun süre aktif olması bekleniyor.

Bölgenin en önemli ekonomik geliri olan turizm durma noktasına gelirken, yerel yönetim yetkilileri, yanardağın 400 milyon avroluk zarara neden olacağı tahmininde bulunmuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA

ŞİŞLİ'DE ARACIYLA ÖNÜNÜ KESTİĞİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE KURŞUN YAĞDIRDI: O ANLAR KAMERADA
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Pınar Deniz Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Sergio Perez Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları La Palma Adası'ndaki riskleri artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:28:30. #1.17#