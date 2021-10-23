Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi

AA / Arturo Jimenez - Haberler | Güncel

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 33 günde büyük çoğunluğu ev olan 2 bin 185 binayı yakıp geçti. Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 866 hektarlık alanı kapladı. Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küllerin tarım alanlarını da etkilediği belirtildi. Palma Adası'nın doğusundaki marul tarlasındaki ürünler çiftçiler tarafından toplanıp temizlendikten sonra satışa hazır hale getirildi.

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller tarım alanlarını etkiledi
AA / Arturo Jimenez - Son Dakika Haberleri
Uğur Şahin ve Özlem Türeci İspanya'da 'Halkla Buluşma' etkinliğine katıldı

Uğur Şahin ve Özlem Türeci İspanya'da "Halkla Buluşma" etkinliğine katıldı

 Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı

 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti

Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title