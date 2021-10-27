Crusader Kings 3'ün ilk büyük genişleme paketinin çıkışı ertelendi

Mayıs ayında PDXCon'da Paradox, Crusader Kings 3'ün daha küçük Northern Lords DLC'sini takip etmesi için tam boyutlu bir genişleme olan Royal Court'u duyurmuştu. Bir çıkış tarihinden bahsedilmese de, Steam ve Paradox Store'da ön siparişe açıldı ve oldukça yakında bekleniyordu. Paradox'un forumunda bu yıl hazır olmayacağı duyuruldu.

Hazır olduğunda, Royal Court vasallarınız ve saraylılarınızla mahkeme tutabileceğiniz bir 3D taht odası ekleyecektir. Yeni bir ihtişam sistemi, görünüşleri sürdürmek için para harcamanıza izin verecek ve gelişmiş bir kültür sistemi, dil farklılıklarını dikkate alacak. Her kültürün değişen ethos, gelenek ve sütunlarını dikkate alacaktır. Güzel mahkemeniz tarafından cezbedilen sanatçılar ve zanaatkarlar himaye karşılığında hazineler ve eserler getirecekler.

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Geliştiriciler Royal Court genişlemesinin mevcut istikrarından memnun değil ve "Gerçekten halletmemiz gereken bir dizi hata var ve beklediğiniz stadartlara uygun olduğundan emin olmak için daha fazla zaman alıyor" şeklinde açıklama yapıldı. Oyuncular 2022 çıkış tarihi hakkında haberler i dört gözle beklemeli. Daha fazla bilgi için Royal Court SSS bölümüne göz atabilirsiniz.

CRUSADER KINGS 3 ROYAL COURT FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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