Crusader Kings 3 İlk Büyük Güncellemesini 2022'ye Kadar Almayacak

Crusader Kings 3 ilk büyük güncellemesini 2022'ye kadar almayacak, The Royal Court DLC'si 2022'ye ertelendi.

Paradox oyunlarının geleneği olan "oyun değiştiren" dev güncellemeler, oyun çıktıktan sonra yıllar boyunca oyuna yavaş yavaş eklenerek fanların oyuna ilgisini canlı tutar. Bu taktik, bazen Paradox'un oyunları eksik çıkarmakla suçlanmasına sebep olurken, bazen de firmanın takdir edilmesine sebep oluyor. Bazen oyunun üzerinden yıllar geçse bile, Paradox yepyeni bir güncellemeyle oyuncuları oyuna geri döndürmeyi başarabiliyor. Ancak bu seferki haberimiz, çıkması beklenenden uzun süren bir DLC ile ilgili.