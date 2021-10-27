Crusader Kings 3 İlk Büyük Güncellemesini 2022'ye Kadar Almayacak
Crusader Kings 3 ilk büyük güncellemesini 2022'ye kadar almayacak, The Royal Court DLC'si 2022'ye ertelendi.
Crusader Kings 3 ilk büyük güncellemesini 2022'ye kadar almayacak, The Royal Court DLC'si 2022'ye ertelendi.
Paradox oyunlarının geleneği olan "oyun değiştiren" dev güncellemeler, oyun çıktıktan sonra yıllar boyunca oyuna yavaş yavaş eklenerek fanların oyuna ilgisini canlı tutar. Bu taktik, bazen Paradox'un oyunları eksik çıkarmakla suçlanmasına sebep olurken, bazen de firmanın takdir edilmesine sebep oluyor. Bazen oyunun üzerinden yıllar geçse bile, Paradox yepyeni bir güncellemeyle oyuncuları oyuna geri döndürmeyi başarabiliyor. Ancak bu seferki haberimiz, çıkması beklenenden uzun süren bir DLC ile ilgili.
Crusader Kings 3 İnceleme Dosyası
Crusader Kings serisinin son oyunu Crusader Kings 3 ilk büyük güncellemesini 2022'ye kadar almayacak. Yapılan açıklamalara göre, yapımcılar DLC'nin mevcut halinden hala memnun değil ve oyunu fanların beğenisine sunmadan önce mükemmel hale getirmek istiyorlar. Paradox Interactive yapımcıları, "Gerçekten düzeltmemiz gereken birkaç hata var ve güncellemenin beklediğiniz standartlara uygun olduğundan emin olmak için daha fazla zaman harcıyoruz." diyor ve ekliyor "Oyuncular 2022'de gelecek güncellemeyi dört gözle beklesinler."
Crusader Kings 3 The Royal Court DLC'si 2022'de Geliyor
Mayıs ayında yapılan Paradox Interactive etkinliği PDXCon'da açıklanan, ilk büyük Crusader Kings 3 genişleme paket, The Royal Court, oyuncular arasında heyecan yaratmıştı. The Royal Court DLC'si için yayımlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:
The Royal Court DLC'sini de içerecek yeni güncelleme, oyuna, vasallarımız ve saraylılarımızla yeni ilişkiler yürütebileceğimiz bir taht odası ekleyecek. Oyun içinde grandeur system olarak anılacak bir "ihtişam sistemi", görünüşe para harcayarak rakiplerimizden üstün görünmemizi sağlayacak. Oyunda var olan kültür sistemi geliştirilerek, dil farklılıkları hesaba katılacak ve yeni diller öğrenmemiz mümkün olacak. Üstelik her kültürün değişen ahlakı ve kültürü de göz önünde bulundurmamız gereken detaylar arasında olacak.
Steam mağazasında 50 Türk lirasına ön satışa sunulan DLC'yi buradan ön sipariş verebilirsiniz. Genişleme paketinin fiyat bakımından neredeyse 77 TL'lik ana oyunla yarışması oldukça şaşırtıcı bir detay. Yeni genişleme paketi oyuna neler getirecek, almaya değer olacak mı? Bekleyip göreceğiz.