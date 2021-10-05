Covid test sonucu ne zaman çıkar? sorusu son dönemde en çok merak edilen konuların arasında yer almakta. Son dönemde aşısız vatandaşların birçok yere girişi için zorunlu hale getirilmesinin yanı sıra koronalı birine temaslı olması ve covid belirtileri göstermesi sonrası internette "Covid test sonucu ne zaman çıkar? Korona testi ne zaman belli oldur? Korona testi ne zaman çıkar? Pcr testi ne zaman çıkar?" gibi soruları araştırmaktadır. Korona'ya karşı bulaş riskini azaltmak isteyen vatandaşlarımız için covid PCR testi sonuçlarının ne kadar süre içerisinde çıkacağı hakkındaki bilgiler haberimizde.

COVİD TEST SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanlerde uygulanan korona virüs testinin sonuçları 15 saat ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden öğrenilmektedir.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

COVİD TEST SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak. Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak. Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

COVİD TEST SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

E-NABIZ NEDİR? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ve 8 milyon kullanıcıya erişen e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak tüm sağlık kayıtlarınıza 7/24 erişebilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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