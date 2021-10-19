ÇORUM'DAKİ OKUL VE KURUMLARIMIZI GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET NEZİR GÜL ZİYARET ETTİ.

ÇORUM (Habermetre) - Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Abdullah Kodek; Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şirinler Özel Eğitim Anaokulu ile Prof. Dr. Hareddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettiler.

Öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya gelen Genel Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüz, öğrencilerimizin çeşitli etkinliklerine eşlik ettiler.

Genel Müdürümüzün Çorum BİLSEM ziyaretinde; kurulan yeni atölyeler ve kütüphane incelendi. Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül'e kurum idarecileri tarafından yapılan projeler ve alınan patentler ile alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Bilim ve Sanat Merkezlerinin bulundukları bölge için çok büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Sayın Genel Müdürümüz, hali hazırda okuldan sonraki vakitlerde hizmet veren bu kurumların gündüz saatlerinde diğer okul öğrencilerinin de hizmetine sunulmasının öğrencilerimizin teknoloji ve bilimle tanışması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir GÜL, ziyaretleri esnasında öğrencilerle yakından ilgilenerek kurum hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

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