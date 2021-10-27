Çorlu'da "TEGV Aysel Öğücü Lila Eğitim Birimi" açıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Aysel Öğücü Lila Eğitim Birimi törenle açıldı.

Reşadiye Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, devletin eğitim öğretim için öğrencilere birçok imkan sağladığını söyledi.

Sadece devletin imkanlarıyla değil, hayırseverlerin destekleriyle okul ve derslik gibi hizmetlerin de yapıldığını anlatan Yıldırım, TEGV ile Lila Grup arasında yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığının da içinde olduğu protokoller sayesinde Çorlu'da bu eğitim biriminin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buraya emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu protokollerin bir meyvesini daha görüyoruz. Öğücü ailesi, anneleri adına bu eğitim birimini yaparak milli eğitimimize devretti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde eğitim her şeyden önemli ve her şeyin başı. Devlet olarak birçok şey yapıyoruz. Okullar yapıyoruz, öğretmenler atıyoruz. Okullara donanımlar, görevliler veriyoruz. Ama iş adamlarımız, hayırseverlerimiz, ailelerimiz kendileri de bizlere, eğitim öğretime destek veriyor. Gerek Tekirdağ'da, Çorlu'da, Çerkezköy'de, Süleymanpaşa'da, gerekse ülkemizin başka illerinde bu şekilde eğitime destek veren birçok hayırseverimiz var."

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci ise Cumhuriyetin 98. yılının kutlandığını ve bu açılışın böyle özel bir zamana denk geldiği için ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Açılış törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı.

Haberi Kaydet