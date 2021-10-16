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Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon mağazası sahibi Hasan Koyuncu'yu (33), iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Necati Özdemir (41) tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, konfeksiyon mağazası sahibi Hasan Koyuncu'yu (33), iş yerinde tabancayla vurarak öldüren Necati Özdemir (41) tutuklandı. Özdemir'in ifadesinde, Koyuncu'nun ağabeyinin 6 ay önce Malatya'da eşini kaçırdığını iddia ederek, Hasan'a ağabeyinin ve karımın yerini sordum bilmediğini söyledi ve aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrasında ben de sinirlerime hakim olamadım ve olay meydana geldi dediği belirtildi.

Olay, önceki gün Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. Belediye binasının altında konfeksiyon mağazası işleten Hasan Koyuncu ile iş yerine gelen Necati Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özdemir, üzerinde taşıdığı tabanca ile Koyuncu'ya 4 el ateş ederek öldürdü. Silah sesleri üzerine iş yerine gelenler Özdemir'i yakalayıp, 150 metre uzaklıktaki Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilen Özdemir, sıkı güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özdemir, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. Özdemir'in ifadesinde, Ölen Hasan Koyuncu'nun ağabeyi 6 ay önce benim eşimi kaçırdı. Ben de Y.K.'nin kardeşi Hasan'ın Çorlu'da dükkanı olduğunu öğrendim ve ağabeyi ile kaçan eşimin yerini biliyordur diye Çorlu'ya geldim. Hasan'a ağabeyi ve karımın yerini sordum. Bilmediğini söyledi ve aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrasında ben de sinirlerime hakim olamadım ve olay meydana geldi. Çok pişmanım dediği belirtildi.

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son dakika haber... ÇORLU'DA KONFEKSİYONCUYU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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