Çöpe attığı 200 bin TL ikramiyeyi oğlunun dikkatiyle kurtardı

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta pastane işletmecisi İlyas Aydınoğlu (48) kazı kazan kartından çıkan 200 bin TL ikramiyeyi fark etmeyerek çöpe attı. Oğlu Mustafa Aydınoğlu (24) çöpten aldığı kartı inceleyince ikramiyeyi fark etti. Şaşkınlık yaşayan Aydınoğlu, "Çıkmaz diye çöpe atmıştım. Oğlum çöpten alıp fark etmiş" dedi.

Tokat'ta pastane sahibi evli ve 2 çocuk babası İlyas Aydınoğlu, dün 10 TL'ye 2 tane kazı kazan kartı aldı. İş yerine gelen Aydınoğlu kazıdığı kartları dikkatli incelemeden çöpe attı. Aydınoğlu'nun aynı iş yerinde birlikte çalıştığı oğlu Mustafa Aydınoğlu babasının çöpe attığı kazı kazan kartını tekrar alıp baktığında 200 bin TL ikramiyenin çıktığını gördü. Arkadaşlarına da kontrol ettirdikten sonra babasına haber verdi.