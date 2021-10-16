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Cono mahallesine bin polisle yapılan baskında 12 zanlı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cono mahallesine bin polisle yapılan baskında 12 zanlı gözaltına alındı

Adana'da "Cono aşireti"ne şafak vakti bin polisle helikopter destekli yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da "Cono aşireti"ne şafak vakti bin polisle helikopter destekli yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda uyuşturucu madde ve 101 bin 440 lira nakit para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşireti"ne yönelik 200 ekip, bin polisle operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılardan 8'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken 4 kişinin sorgusu devam ediyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, 360 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 101 bin 440 lira nakit ele geçirildi. - ADANA

Cono mahallesine bin polisle yapılan baskında 12 zanlı gözaltına alındı

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