DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Comix Digital Projesi Adım Adım Hedefine İlerliyor 2020 Erasmus+ programı dahilinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Comix Digital projesi kapsamında görev alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet dağıtımı için tören yapıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine çizim tablet verildi.

Fransa'da bulunan Aix Marseille Üniversitesi eş güdümünde dört farklı ülkeden sekiz paydaş kurumun yer aldığı Comix Digital Projesi'nde bir aşama daha geride bırakıldı. Geçtiğimiz aylarda mesleki seminerlere ve dil eğitimine yer verilen proje içeriğinde, şimdi de toplumdaki kadın ve cinsiyet rollerine dikkat çeken bir çizgi roman senaryosu hazırlayan sekiz kişilik öğrenci grubumuzun bu senaryoları dijital çizimlere dönüştürmesi için proje bütçesinden her bir öğrenciye çizim tableti ve çizim kalemi satın alındı.

Çizim tableti ve kalemi dağıtım töreninde konuyla ilgili görüşlerini bildiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, çizimlerin en çağdaş ve yaratıcı ortamda oluşturulması ve öğrencilerin teknik kapasitelerini artırmaları adına, dağıtılan çizim tabletlerinin hem proje hem de öğrenciler açısından oldukça yararlı olacağını vurguladı. Diğer yandan, proje takımında yer alan Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şahmurat Arık da bu tür projelerin hem öğrencilerimizin kuramsal bilgilerine katkı sağlamada hem de üniversitemizin uluslararası arenada bilinirliğinin arttırılması yönüyle çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Bundan sonraki faaliyetlerin 2022 yılı Nisan ayına kadar belirlenen konu bağlamındaki teknik çizimler ve ülkeler arası koordinasyon toplantıları olduğunu kaydeden proje koordinatörü Öğr. Gör. Mahmut Kayaaltı ve öğrenci grubundan sorumlu akademisyenimiz Öğr. Gör. Elif Dokur, proje takviminde yer alan 2022 yılının Mayıs ayı içerisinde gerçekleşecek Dumlupınar Festivali'nin hazırlıklarına da şimdiden başladıklarını kaydettiler. Her iki akademisyenimiz de açıklamasında proje hakkında ayrıntılı bilgilere comix-digital. dpu. edu. tr adresinden ulaşılabileceğinin bilgisini verdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 20 Ekim 2021, Çarşamba/ 18 defa okundu.

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