Çok oyunculu Apple Arcade için Lego Star Wars: Castaways duyuruldu

LEGO ve Star Wars, oyuncuların çok oyunculu dünyayı keşfetmelerine izin vermeyi vaat eden Apple Arcade'e özel bir oyun olan Lego Star Wars: Castaways için bir kez daha güçlerini birleştiriyor.

Danimarka yapımı oyuncak dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için ortak bir demirbaş olmaya devam ettiği gibi, geliştirici Traveler's Tales'in uzun süredir devam eden LEGO tabanlı oyun serisi gibi video oyunları da her yaşa satılmaya devam ediyor ve kurgunun en popüler franchise'larından bazılarını merkeze alan bir deneyim sunuyor.

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Yeni LEGO oyun macera dalgası 2005'teki LEGO Star Wars: The Video Game ile başladı ve ikonik bilim kurgu serisi şu anda son birkaç yıldır yayınlanan birden fazla LEGO oyunuyla devam ediyor. Geçen ay, Lego Star Wars Apple Arcade'e piyasaya sürüldü ve gücün aydınlık ve karanlık taraflarını içeren çok oyunculu kule savunma oyunu getirdi.

Lego Star Wars: Skywalker Saga, uzun bir gecikmenin ardından gelecek yıl piyasaya sürülmeye hazırlanıyor ve dokuz ana Star Wars filminin tümünü LEGO formunda olacağını vaat ediyor. Bundan önce başka bir LEGO Star Wars oyunu franchise'ı çevrimiçi çok oyunculu dünyayı getiriyor.

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