Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı - Haberler
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Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı Mardin'de çocukların kavgasına büyüklerin karışması sonucu 1 kişi yaralandı.

MARDİN (İHA) - Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'de çocukların kavgasına büyüklerin karışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuklar arasında başlayan tartışmada büyükler araya girince sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ne olduğunu anlamak isteyerek kavganın olduğu yere gelen M.D. bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı kavga ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı

Çocukların kavgasına büyükler karıştı: 1 yaralı
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