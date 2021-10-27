Çocuklar için enerji tasarrufu konulu öykü yarışması düzenlenecek

Enerjisa dağıtım şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ tarafından, çocuklara enerji tasarrufunu eğlenceli ve öğretici bir yol ile anlatmayı, enerji verimliliği ve tasarruf bilincini benimsetmeyi amaçlayan Enerjimi Koruyorum Projesi'nin 11. yılında "Kısa Öykü Yarışması" düzenleniyor.

Daha önce çocuklara enerji tasarrufu bilincini aşılamak üzere tiyatro oyunu ve geçtiğimiz yıl da dijital oyun uygulaması şeklinde kurgulanan projenin yeni ayağında tüm Türkiye'den 3. ve 4. sınıflarda okuyan çocukların katılacağı özel bir öykü yarışması düzenlenecek. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması temalı kısa öykülerin yarışacağı yarışmada belirlenen 10 öykü özel olarak tasarlanmış ve seslendirme sanatçılarının anlatımı ile zenginleştirilmiş bir hikaye kitabına dönüşecek. Son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğu yarışma kapsamında hazırlanan özel kitap ise 23 Nisan'da çocuklara armağan edilecek.

Enerji kaynaklarının verimli kullanılması temalı kısa öyküler 15 Kasım'a kadar yarışma jürisinin değerlendirmesi için e-posta yoluyla gönderilebilecek. Seçici kurul tarafından belirlenecek olan 10 öykünün görsel versiyonlarından oluşan resimli kitap 23 Nisan 2022 tarihinde çocuklara armağan edilecek. Öyküler, seslendirme sanatçıları tarafından da seslendirilip sesli kitap formatına dönüştürülecek.

ÖYKÜLER RESME DÖNÜŞECEK

Enerjimi Koruyorum projesi kapsamında, çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenmesi ve yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için şimdiye dek 14 ildeki 580 okulda, 280 bin çocuk tarafından izlenen 'Küsmesin Yıldızlar' oyunu sergilenmiş ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ve 100 bin kezden fazla indirilen mobil oyun geliştirmişti.

"Enerjimi Koruyorum" Projesi 2018 yılında dünyanın en önemli sosyal sorumluluk ödül programlarından olan ve "Kalbi Olan Şirketler" sloganıyla düzenlenen International CSR Excellence Awards "En İyi Enerji Yönetimi Ödülü"nün yanı sıra, yine 2018 yılında "Altın Pusula Ödülü"ne layık görülmüştü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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