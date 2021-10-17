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Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu Aliya İzzet Begoviç Millet Bahçesinde, yaklaşık 500 çocukla çevre müfettişleri doğa etkinliği düzenlendi Kahramanmaraş'ta düzenlenen doğa etkinliğinde 500 çocuğa çevre bilinci aşılandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu

Aliya İzzet Begoviç Millet Bahçesinde, yaklaşık 500 çocukla çevre müfettişleri doğa etkinliği düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen doğa etkinliğinde 500 çocuğa çevre bilinci aşılandı. Etkinliğe katılan çocuklar hem eğlendi, hem de birbirinden farklı aktivitelere katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe protokol, aileler ve yaklaşık 500 çocuk katıldı. Çevre Müfettişleri Doğada Buluşuyor etkinliği ile çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturmak, geri dönüşüm ile sıfır atık konularına dikkat çekildi.

Etkinliğe katılan çocuklara, çevre müfettişi, sıfır atık ve doğa hakkında bilgiler verildi.

Birbirinden keyifli ve öğretici aktivitelerin sergilendiği programda halat yarışı, ipin altından geçme, çuval üzerinde dans gibi yarışmalar yapıldı.

Yaşları 5 ila 14 arasında olan yaklaşık 500 çocuğa, etkinlik sonrasında çevre bilincine ilişkin kitaplar ve oyuncaklar dağıtıldı. Bakanlık tarafından etkinliğe gelen çevre müfettişlerine, çevre müfettişi yeleği ve şapkası verildi.

Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu

Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu

Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu

Çocuklar doğa etkinliğinde buluştu
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