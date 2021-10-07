Çocuk Kültür Evi'nde Yeni Dönem Heyecanı

Çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla farklı disiplinlerden atölye ve etkinlik programları yürüten ve pandemi önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana programını çevrim içi olarak yürüten Çocuk Kültür Evi, çocuklarla yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşıyor.

Pandemi önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda atölye ve katılımcı ile 2021-2022 dönemine başlayan Çocuk Kültür Evi, içeriğini zenginleştirdiği atölye programlarının yanı sıra kütüphanesi aracılığıyla çocuklara ödünç kitap hizmeti sunmaya da devam ediyor.

Programda yer alan "Robotik-Maker" atölyesi aracılığı ile çocukların erken yaşta bilişimle üretim becerisi edinmelerinin yolu açılırken, merak eden, soru soran, risk alan, özgüven duygusu gelişmiş, üreten çocukların yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Çocukların zeka potansiyellerini tanımaları ve geliştirmelerini hedefleyen "Akıl Oyunları" atölyesi aracılığıyla da çocuklar, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler oluşturmaları ve bununla birlikte sistematik düşünme yapısı geliştirebilmeleri konusunda destekleniyor.

Çocuk Kültür Evi programında yer alan bir diğer başlık olan "Bireysel Çalgı Programı" aracılığı ile çocuklara temel müzik bilgisi ve piyano, keman, gitar, bağlama enstrümanlarını çalma becerisi kazandırılırken, erken yaşta müzik sevgisi ve kültürünün oluşması destekleniyor.

9 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilen ve 16 Ekim 2021 tarihinde üye seçmeleri gerçekleşecek olan "Çocuk Kültür Evi Ritim Grubu" ile 16 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilen ve 23 Ekim 2021 tarihinde üye seçmeleri gerçekleşecek olan "Çocuk Kültür Evi Orkestrası" aracılığıyla çocukların grupla enstrüman çalma becerisi kazanmaları sağlanarak özgüvenlerinin gelişmesine ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Pandemi öncesinde yüz yüze gerçekleştirilen "Yazar Buluşmaları" etkinliği ise pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak "Evde Yazar Sohbetleri" başlığıyla Çocuk Kültür Evi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıma sunulmaya devam ediliyor. 23 Ekim 2021 tarihinde yazar Müge İplikçi'nin sohbeti ile başlayacak olan buluşmalar aracılığıyla çocuklara çocuk edebiyatının sevilen yazarlarını ve kitaplarını tanıma, yazma serüvenlerini öğrenme fırsatı yaratılıyor.

5 Ekim 2021 tarihi itibariyle yeni dönem programına başlayan Çocuk Kültür Evi hazırladığı atölye ve etkinlik programları ile çocukları çok yönlü olarak destekleyerek tüm yıl boyunca katılabilecekleri renkli bir program sunuyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Cevatpaşa Mahallesi Piri Reis Caddesi Bayrak Sokak NO: 26/A

Telefon: 0 286 217 73 11

07. 10. 2021 18: 07

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