'Çocuk görme' nedeniyle tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Kadir U., 'çocuk görme' nedeniyle tartıştığı kayınbiraderi M.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kadir U. hastaneye kaldırılırken, M.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan M.K., eniştesi Kadir U.'nun çalıştığı iş yerine gelerek, çocuk görme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K., belinden çıkardığı bıçakla eniştesi Kadir U.'yu bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Kadir U.'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eniştesini bıçakla yaralayan M.K. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.