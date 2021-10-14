Çıplak GTA Online oynayan adam arabasını çalmaya çalışan hırsız ile dövüştü - Haberler
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Çıplak GTA Online oynayan adam arabasını çalmaya çalışan hırsız ile dövüştü

Playerbros - Haberler | Gamegar
Çıplak GTA Online oynayan adam arabasını çalmaya çalışan hırsız ile dövüştü

"Çıplak biri tarafından yakalanmayı beklediğini sanmıyorum"

Günün en ilginç haberi Amerika Birleşik Devletleri Rhode Island'dan geldi. Game Spot'ın local21news.com'a dayandırarak hazırladığı habere göre gece saatlerinde evinde çıplak halde GTA Online oynayan bir adam, arabasının parçalarını çalmaya çalışan bir hırsız ile dövüştü.

local21news.com'un haberine göre gece saat 02: 00 sularında evinde çıplak bir şekilde GTA Online oynayan Charles Kendrick  ismindeki bir adam, dışarıdan sesler duyması üzerine oyunu bırakarak dışarı çıkma kararı aldı.

Dışarı çıktığında kendisine kılıç testere ile saldıran bir kişi ile karşılaşan Charles Kendrick, hırsız ile yaşadığı kavgayı "Testereyi bana doğru sallamaya başladı. Adamla kavga etmeye ve onunla güreşmeye başladım. Sonunda bana dirsek attı ama onun telefonunu almayı başardım. Bu polislerde de var." sözleri ile aktardı.

"Çıplak biri tarafından yakalanmayı beklediğini sanmıyorum"

Hırsız ile çıplak olarak dövüşmesi konusunda da konuşan Kendrick, "Yakalanmayı beklediğini sanmıyorum ve çıplak biri tarafından yakalanmayı beklediğini de sanmıyorum" dedi ve ekledi: "Gecenin ilki olmadığımı söyleyebilirim ama sonuncusu olduğumu garanti edebilirim."

local21news.com'daki haber de belirtilene göre hırsızın çaldığı araç parçası olan katalitik konvertör, içindeki değerli metaller nedeniyle hırsızların ilk seçenekleri arasında yer alıyor.

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