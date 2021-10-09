CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Haberler
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CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te bisikletle yaya geçidinden geçmeye çalışırken geri manevra yapan cipin çarptığı Uğur Emre Dalkılıç (14), hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - GAZİANTEP'te bisikletle yaya geçidinden geçmeye çalışırken geri manevra yapan cipin çarptığı Uğur Emre Dalkılıç (14), hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Ekim günü akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşına geçmek isteyen Uğur Emre Dalkılıç'a, geri manevra yapan Ahmet Aalagöz yönetimindeki 34 BHR 422 plakalı cip çarptı. Sürücü kaçarken, yaralanan Dalkılıç, çağırılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Dalkılıç, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uğur Emre Dalkılıç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis'te defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ahmet Alagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cipin geri manevra yaptığı ve bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Dalkılıç'a çarparak kaçtığı yer aldı.

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
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Haber: CİPİN ÇARPTIĞI 14 YAŞINDAKİ UĞUR, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Haberler
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