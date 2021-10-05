Cinayet sanığına haksız tahrik indirimiyle 17 yıl hapis

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, kavga ettiği Burak Şahin İren'i (33) tabancayla vurarak öldüren Yıldıray Arslan (37), haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Ekim 2020 tarihinde Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldıray Arslan ile Serhat B. otomobille giderken yolda 1 çocuk babası Burak Şahin İren'i aldı. Otomobilde 3 kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobilden inen 3 kişi, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yıldıray Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Burak Şahin İren'i vurup, polise giderek teslim oldu. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İren ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan Yıldıray Arslan hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yıldıray Arslan, Burak Şahin İren'in ailesi ve avukatlar katıldı. Şahin ailesi tarafından getirilen tanık İ.B.'nin dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Yıldıray Arslan'ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu işlediğine kanaat getirildiğini belirten mahkeme heyeti, Yıldıray Arslan'ın 17 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.