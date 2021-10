Son dakika haberi! Adana'da silahla 3 kişiyi yaralayan şahıs kameralara yansıdı

ADANA (İHA) - Adana'da silahla 3 kişiyi yaralayan şahıs kameralara yansıdı

Çifte tabancalı saldırgan serbest kaldı, başka suçtan girdiği cezaevinden kaçtı

Adana'da 3 kişiyi yaraladığı, 3 eve de ateş ettiği öne sürülen, çift tabancayla baskın yaptığı görüntüleri ortaya çıkan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderilen şahıs, açık cezaevinden de kaçtı

ADANA - Adana'da 3 kişiyi yaraladığı, 3 eve de ateş ettiği öne sürülen, çift tabancayla baskın yaptığı görüntüleri ortaya çıkan zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Eylül'de meydana gelen olayda Ferruh E.'nin (25), 19 Mayıs Mahallesinde Eyüp Y, Hüseyin K. ve Eren Y.'yi silahlı saldırı sonucu yaraladığını belirledi. Zanlının 3 ayrı eve de silahla ateş ettiğini tespit eden polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Ekip, şüpheli Ferruh E'nin merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde araçla seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine bölgeye giden ekipler, "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıyı takibe aldı. Ara sokağa girdikten sonra bir evin duvarına çarpan zanlı araçtan inerek yaya halde kaçmayı sürdürdü. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracı inceleyen ekipler, biri otomatik tabanca olmak üzere ruhsatsız iki tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, zanlının bir araçtan inip bir kişiyi çift silahla kovalayıp ateş ederek yaralaması ise an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Zanlının yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra aynı araçla kaçtığı da görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı başka bir suçtan 8 ay hapis cezası olduğu için cezaevine gönderildi. Açık cezaevine alınan zanlı buradan da kaçtı.