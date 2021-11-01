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CHP Parti Okulundan İl Genel Meclisi üyelerine eğitim

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel
CHP Parti Okulundan İl Genel Meclisi üyelerine eğitim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulunca, 30 Ekim Cumartesi günü "İl Genel Meclisi Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi" düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulunca, 30 Ekim Cumartesi günü "İl Genel Meclisi Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi" düzenlendi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Okulunun yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiği eğitimler, 14 farklı başlıkta devam ediyor.

Bu kapsamda, son olarak 30 Ekim Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde "İl Genel Meclisi Üyeleri İçin Yerel Yönetimler Eğitimi" düzenlendi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, büyükşehir statüsü olmayan illerde görev yapan İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

Eğitim, Atıcı ve Torun'un açış konuşmalarıyla başladı.

Kılıçdaroğlu'nun da katılımcılarla soru cevap bölümünü gerçekleştirdiği eğitim kapsamında, iki ayrı sınıfta ders verildi.

İl Genel Meclis üyelerinin hem plan ve bütçe hem de tereddütlü konularla ilgili uzman isimlerden bilgi aldığı eğitimde konular, yerel yönetimler alanında tecrübeli eğitmenler Sahra Baydar, Tayfun Ceyhan ve Ömer Mustafa Yılmaz tarafından aktarıldı.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen soru cevap bölümünde ise İl Genel Meclisi üyelerinin merak ettiği sorular yanıtlandı.

CHP Parti Okulundan İl Genel Meclisi üyelerine eğitim

CHP Parti Okulundan İl Genel Meclisi üyelerine eğitim

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Son Dakika Haberleri
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