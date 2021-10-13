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CHP Milletvekilleri Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
CHP Milletvekilleri Şanlıurfa'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ŞANLIURFA (AA) - CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Şanlıurfa'da STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan oluşan heyet, kentte temaslarda bulundu.

İl Başkanı Hayrettin Cidir'in de eşlik ettiği CHP heyeti, Birecik, Bozova ve Halfeti ilçelerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek odaları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Heyet daha sonra kent merkezindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'ya özel bir önem verdiği ve önümüzdeki günlerde kente geleceği belirtildi.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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